Va a funghi, cade in un dirupo e muore a 82 anni

Un ascolano di 82 anni, Francesco Alessi, ha perso la vita cadendo in un dirupo sui monti della Laga mentre stava cercando funghi. L'incidente è avvenuto a cavallo fra i territori dei comuni di Ascoli Piceno e Valle Castellana. Ieri sera il figlio non vedendolo rincasare ha lanciato l'allarme della sua scomparsa.



E questa mattina, purtroppo, i vigili del fuoco di Teramo hanno notato il cadavere dell'anziano in fondo al dirupo. E' stato necessario l'intervento dell'elicottero per recuperare la salma. Non si sa al momento se il cercatore di funghi è morto perchè è scivolato nel dirupo o perchè è stato colto da un malore. Marted√¨ 6 Agosto 2019, 12:30

