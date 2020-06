Donna colpita da un fulmine durante un'escursione: è in fin di vita

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 23:10

Una donna è stata colpita da undurante un'escursioneed è in fin di vita. La donna è stata colpita da un fulmine durante un'escursione sui, in provincia di, ed è ora ricoverata all'ospedale di Ascoli. L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune die la donna è stata subito soccorsa delle persone presenti, che hanno allertato il 118. Vista la situazione, i sanitari avevano optato inizialmente per il trasferimento immediato in eliambulanza nell'ospedale regionale di Torrette (Ancona); essendo però la paziente instabile hanno infine deciso per un trasferimento più breve all'ospedale di Ascoli dove la donna è giunta in codice rosso.