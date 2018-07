Muore a 3 anni nell'incidente con la mamma: il gesto di Francesca ora fa vivere tre persone

Ha donato fegato e reni la piccola Francesca, la bimba di tre anni, residente a Scafa (Pescara), morta ieri all'ospedale di Pescara, cinque giorni dopo un incidente stradale, avvenuto mentre era in auto con la mamma. Dopo l'assenso dei familiari le operazioni sono state eseguite stamani tra le 5 e le 9. All'ospedale di Pescara sono arrivate equipe da Padova, dove sono andati fegato e un rene, e Roma, dove è andato l'altro rene.



Gli organi della bimba danno nuova speranza a tre persone. Le attività hanno coinvolto diversi reparti dell'ospedale, sotto la direzione del coordinatore aziendale trapianti, Rosamaria Zocaro, e con la supervisione del Centro regionale trapianti.



L'incidente era avvenuto domenica 8 luglio, in piena notte. Alla guida dell'auto su cui viaggiava la bimba, una Ford Fiesta, c'era la madre della piccola, che aveva perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. La donna aveva riportato un politrauma ed era stata giudicata guaribile in 25 giorni. Le condizioni della figlia, invece, erano apparse subito più gravi e la bimba era stata ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata; ieri la certificazione del decesso, al termine del periodo di osservazione.

