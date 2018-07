Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha 23 anni e diversi, ma questo non le ha impedito di realizzare un suo sogno: quello di. Francesca Pecora è affetta da: è nata prematura e ha avuto sin da piccolissima problemi al cuore, motivo per cui si è dovuta sottoporre a 4 interventi.La mamma Loredana Ambrosio è sempre stata più che orgogliosa della sua ragazza, anche quando tutti le dicevano che non avrebbe potuto fare lo stesso percorso di studi degli altri suoi coetanei. Ma lei ha fatto di tutto per non far sentire il peso della diversità a Francesca e aiutandola è riuscita a farle avere una laurea. La donna l'ha iscritta a scuola all'età stabilita dalla legge, le ha fatto leggere gli stessi libri dei compagni di classe e ha chiesto un docente di sostegno solo quando la ragazza ne aveva davvero bisogno.Mamma e figlia si sono iscritte alla facoltà DAMS dell'università della Calabria e si sono laureate insieme. «Sarei felice se la storia di Francesca potesse essere un messaggio di speranza per i tanti genitori fermati o comunque rallentati dalle istituzioni», ha detto Lorena, che è andata anche contro il parere dei medici che le avevano detto che Francesca avrebbe potuto avere dei blocchi. Oggi invece mamma e figlia festeggiano il loro traguardo.