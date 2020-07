Forte dei Marmi, 18enne scompare in mare: si è tuffato dal pontile e non è riemerso. Ricerche in corso

Sono al momento senza esito le ricerche del ragazzo scomparso nel mare di Forte dei Marmi, dopo essersi tuffato, come spiegato dalla guardia costiera, dal pontile della cittadina della Versilia. Il giovane, un 18enne di origine indiana, era arrivato stamani al Forte da Parma insieme a una comitiva di coetanei. Proprio gli amici, sentiti dal personale della Capitaneria di porto, avrebbero confermato che il ragazzo si è immerso in acqua. Tra le ipotesi che possa essersi sentito male, non riemergendo dopo il tuffo. Sempre gli amici hanno chiesto aiuto e sono scattati subito i soccorsi: per le ricerche fatti alzare in volo gli elicotteri sia dei vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori dei nuclei di Livorno e Firenze, sia della Capitaneria. Impegnate anche pattuglie a terra dei carabinieri e della guardia costiera di Forte dei Marmi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 20:41

