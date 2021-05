Forte dei Marmi, lo storico bagno Gilda devastato dalle fiamme

Il Gilda, stabilimento balneare a Forte dei Marmi (Lucca) in viale Italico è stato distrutto da un incendio. Dalle 5.50 di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Lucca, Pisa e Massa Carrara per domare le fiamme. Non vengono segnalate persone coinvolte. Sul posto è presente anche personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di Lucca per le indagini del caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 10:14

