Turista sale sulla Fontana di Nettuno. Sangiuliano: «Ennesimo sfregio al patrimonio dell'Italia»

«L'ennesimo sfregio al patrimonio culturale nazionale, con danni che sembrano essere contenuti». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i danni causati questa notte alla fontana del Nettuno a Firenze da un turista tedesco.

Secondo il ministro è "il segno di una totale mancanza, da parte dell'autore del gesto, di rispetto per la civiltà e la bellezza", sentimento che, secondo Sangiuliano, dovrebbe invece contraddistinguere chi sceglie di visitare l'Italia.

«Questo stato di cose deve assolutamente finire. Per troppo tempo si è pensato che in Italia si potesse agire indiscriminatamente. Il provvedimento che inasprisce le sanzioni per il danneggiamento contro il patrimonio culturale, già votato dal Senato e che a breve diverrà legge, sarà il giusto deterrente a simili azioni», ha aggiunto.

