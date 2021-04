Foggia choc, fucilate sui migranti da un fuoristrada: ferito al volto un maliano di trent'anni

Spari sui migranti da un fuoristrada, ferito un giovane maliano. Un cittadino del Mali di 30 anni è rimasto ferito al volto da un colpo di fucile caricato a pallini mentre era in auto con un connazionale ed un ivoriano in località Borgo La Rocca, a pochi chilometri da Foggia.

I tre erano a bordo di una Opel e stavano facendo ritorno al Ghetto di Rignano quando, secondo una prima ricostruzione, sono stati affiancati da un fuoristrada su cui viaggiavano alcune persone che hanno sparato contro di loro con un fucile, infrangendo il finestrino posteriore del mezzo. I tre stranieri a quel punto si sono fermati, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi per le campagne. Poi hanno allertato i soccorsi.

La vittima è stata accompagnata al policlinico Riuniti, dove è tuttora ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di identificare gli autori e ricostruire un possibile movente.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 12:16

