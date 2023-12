Flavio Briatore e il gioielliere che sparò e uccise due rapinatori: «Al suo posto avrei fatto la stessa cosa, al cento per cento»

di Redazione web

Flavio Briatore parla di Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo condannato a 17 anni di carcere. «Al suo posto anche io avrei sparato, al cento per cento», ha detto l'imprenditore all'inviata di "Zona Bianca".

«E' una follia, così diamo forza ai delinquenti»

E ancora: «È una follia, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito. Comprendo la rabbia dei commercianti, subire un furto è devastante, anche in casa», sono le parole di Briatore che sottolinea che quando uno si trova una pistola in testa non ha né il tempo né la lucidità necessaria per chiedersi se sia finta o meno.

Lunedì 18 Dicembre 2023

