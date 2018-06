Firenze, uomo e donna uccisi a coltellate: si cerca il figlio di lui

Le vittime sono Osvaldo Capecchi, 68 anni, nato a Rossano Calabro (Cosenza) il 27 luglio 1949, pensionato, e la compagna Patrizia Manetti, 69 anni, nata a Firenze il 18 aprile 1949, entrambi residenti nell'appartamento in via Longo 7 a Impruneta. I corpi presentano entrambi ferite da arma da taglio e punta, probabilmente provocate da un coltello. I coniugi conviventi sono morti nella notte.

Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via Longo. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del figlio dell'uomo che avrebbe problemi psichici.A fare la scoperta è stato un altro figlio dell'uomo che, non ricevendo risposte, è andato a casa del padre, trovandolo morto così come la donna che conviveva con lui. Entrambi presenterebbero ferite da arma da taglio.