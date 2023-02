Femminicidio nelle Marche, uomo uccide la moglie a coltellate in casa. La vittima aveva 85 anni

di Redazione Web

Tragedia familiare a Capodarco di Fermo, nelle Marche. Un uomo avrebbe ucciso la moglie, G.T., di circa 85 anni: sul posto, scrive il Corriere Adriatico, ci sono ambulanze e forze dell'ordine. La vittima sarebbe stata uccisa all'interno della sua abitazione con un coltello.

Ragazzina di 14 anni litiga con una coetanea, lei la ferisce a coltellate: orrore a Trieste

«Chiamo i carabinieri così sentono come ti uccido»: 52enne fermato dopo le minacce choc

Femminicidio nelle Marche

Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata assassinata a coltellate e gli inquirenti avrebbero sequestrato l'arma del delitto. In casa anche il marito di 88 anni: contrariamente a quanto si è appreso in un primo momento non ha tentato il suicidio ma è in forte stato di choc.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA