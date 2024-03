Federica picchiata in casa da un uomo con la tuta da sub: «È la vendetta dello stalker». I cinque anni da incubo e le 22 denunce

di Redazione web

Federica Fassina ha 45 anni e fa l'agente di moda. Per cinque anni è stata vittima di stalking da parte del vicino di casa a Padova. Cinque anni terribili che lei ha avuto la forza di denunciare pubblicamente in un libro. Cinque anni di appostamenti, pedinamenti e minacce, scanditi da ventidue denunce. Ma l’incubo è tornato a materializzarsi, come scrive il Gazzettino.

Federica Fassina è stata aggredita e picchiata all’interno della sua abitazione da un giovane, altezza 1.90, corporatura magra, con indosso una muta da sub e guanti di colore nero. Federica è stata picchiata in varie parti del corpo e pure sfiorata nelle parti intime. Ha riportato una serie di contusioni a cosce, fianchi, mani e braccia. I sanitari del pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera cittadina l’hanno giudicata guaribile in dieci giorni.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 22.30. Federica era sola in casa. Stava andando a letto quando ha udito un «botto tremendo. Istintivamente - racconta al Gazzettino - mi sono girata verso la finestra e ho visto entrare in casa uno sconosciuto vestito di nero. E' scattato l'allarme, con le mani mi sono protetta il viso, lui ha iniziato a picchiarmi con una specie di frusta.

Il pestaggio è durato un paio di minuti. L'aggressore le ha sfiorato i genitali. Nel frattempo la madre, che abita al piano di sopra, non ottenendo risposta al telefono, sarebbe scesa. L'uomo, forse consapevole di questo si è allontanato dalla finestra dicendole «adesso arriva la vecchia».L'ignoto aggressore ha sicuramente agito per vendetta, visto che dalla casa di Federica non ha portato via nulla.

Federica Fassina raccontato la sua esperienza di vittima dello stalking in un libro pubblicato a fine 2023 dal titolo «Una storia di stalking. Chi ero, chi sono, chi diventerò». Un volume che racconta come un vicino di casa, chiamato «il malvagio», abbia reso a Federica per cinque anni la vita un inferno, facendole perdere il lavoro e spingendola a isolarsi da tutti. Ora il suo oppressore è in carcere a Venezia (dal 31 ottobre) per otto mesi ma la paura di un suo ritorno in libertà è dietro l’angolo. All'inizio l'uomo la spiava da dietro le tende di casa o dal giardino. Poi le molestie alla vicina sono diventate vere e proprie minacce di morte. Lei lo ha denunciato 22 volte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Marzo 2024, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA