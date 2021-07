Federica cade dalle scale e muore a 34 anni: la tragica scoperta della mamma

Cade dalle scale e muore a 34 anni Federica D’Angelo, è stata trovata morta nella sua casa di Teano in provincia di Casera. Presumibilmente la donna sarebbe scivolata dalle scale ferendosi mortalmente. A nulla sono serviti i soccorsi giunti sul luogo, per Federica non ci sono state speranze.

Leggi anche > Roma choc, allarme stupri: in poche ore quattro aggressioni a cinque donne. Tre violenze tentate in strada

A trovare il corpo è stata la madre dopo essere rientrata a casa. Sul corpo verranno fatti gli accertamenti del caso ma la causa del decesso potrebbe essere stata una frattura alla spina dorsale. Federica sarebbe scivolata dalle scale e preipitando avrebbe battuto violentemente la testa sullo spigolo di uno dei gradini.

La Procura ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita all'istituto di Medicina legale di Caserta, le indagini sono affidate ai carabinieri. La sua morte ha lasciato sotto choc tutta la cittadina nella quale la 34enne era molto conosciuta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA