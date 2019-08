Febbre del Nilo, primo caso del 2019 in Italia: ricoverato un uomo. Lo scorso anno morirono in 21

Febbre del Nilo

. Torna l'incubo West Nile a Ferrara: la malattia, di cui lo scorso anno si ebbero 101 casi in Emilia-Romagna di cui 21 mortali, ha la prima infezione accertata dell'estate 2019. Il virus della febbre del Nilo, trasmesso dalla, secondo quanto riportato dalla Nuova Ferrara, è stato rilevato in un paziente di 61 anni di Carpi, in provincia di Modena, che da circa una settimana risulta ricoverato al reparto di neurologia dell'ospedale ferrarese di Sant'Anna.L'uomo, affetto da una patologia cronica di tipo ematologico, ha complicazioni derivate dal fatto che non riesce a produrre anticorpi sufficienti per bloccare le infezioni. L'uomo tra l'altro ha avuto problemi col virus già l'anno scorso, anche in questo caso contratto nella sua zona d'origine. I medici stanno cercando di capire se si tratti di una ricaduta o di un nuovo episodio. Scattate tutte le procedure di profilassi del caso.