Evade dai domiciliari, 27enne va in vacanza a Gallipoli e pubblica video su Instagram: arrestato

Era agli arresti domiciliari a Modena un ragazzo di 27 anni che, pur di godersi le vacanze, ha trasgredito la legge. Incurante dell'obbligo di rimanere in casa, ha raggiunto Gallipoli, in provincia di Lecce, per divertirsi con gli amici. Ma non si è limitato ad uscire di casa e di regione. Il giovane ha pubblicato anche pubblicato sui social delle stories mentre dove si mostrava tra feste e locali. Stories che hanno insospettito i militari permettendogli di individuarlo e arrestarlo.

Da quanto comunicato, si trovava agli arresti domiciliari a Modena con le accuse di maltrattamenti in famiglia e altri reati; il giudice, vista la sua giovane età, aveva deciso di dargli una pena più lieve del carcere, convinto che avrebbe rispettato i vincoli imposti.



Dopo aver scoperto che il detenuto aveva lasciato la sua abitazione senza la necessaria autorizzazione da parte del giudice, i carabinieri non hanno avuto difficoltà nel capire dove si fosse rifugiato. Le immagini pubblicate su Instagram hanno infatti permesso di scovarlo nel Salento e di arrestarlo. Quando si sono presentati alla porta, il 27enne era in compagnia di alcuni amici. Ora è stato trasferito in carcere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 21:48

