Entra in una tabaccheria e spara alla titolare: «Voglio giocare al Lotto». Poi si suicida

Ragazzo suicida a 26 anni: si è buttato dal quarto piano di un palazzo

Tentato omicidio seguito da suicidio stamattina alle 10.30 a Messina. Un uomo di 79 anni,, è entrato in una tabaccheria e dopo aver urlato qualcosa ha estratto una pistola e ha sparato alla donna titolare del negozio, colpendola. Poi è uscito e si è suicidato, sparandosi con la stessa pistola, secondo una prima ricostruzione della Squadra Mobile.L'esercizio commerciale nel quale è avvenuto il dramma è una edicola-tabacchi. L'uomo sarebbe entrato chiedendo die al rifiuto dei titolari avrebbe fatto fuoco ferendo la donna che ha riportato gravi ferite ma è fuori pericolo: almeno un colpo di pistola l'ha raggiunta al fianco. La donna ferita, ricoverata al Policlinico, non è in pericolo di vita.