Va a trovare la mamma: Enrico freddato in strada a colpi di pistola, muore 39enne

Un uomo di 39 anni, Enrico Faggion è stato freddato a colpi di pistola a Trissino, in via Nazario Sauro, in zona piscine, attorno alle 13 di oggi

L'uomo abitava a San Martino Buonalbergo nel veronese insieme alla donna con la quale tra poco (alcune settimane secondo quando si è appreso) si sarebbe sposato. Faggion, ex imprenditore orafo e ora dipendente di un'azienda di Brogliano (altra località della vallata dell'Agno) che produce nastri trasportatori, era in pausa pranzo e ne aveva approfittato per andare a Trissino, paese del quale era originario, a trovare la mamma. E' arrivato in Nazario Sauro a bordo della sua Ford Ka di colore bianco, quando è piombata sul posto una Mercedes che gli ha tagliato a strada di brutto. Faggion è sceso dall'auto, e dalla Mercedes gli hanno sparato diversi colpi. Un'esecuzione in piena regola.



La Mercedes si è immediatamente allontanata, lasciando la vittima in una pozza di sangue. Una volta accertato il decesso, il corpo è stato coperto da un telo color verde. L'agguato, avvenuto in mezzo alla villette in una zona residenziale, avrebbe avuto diversi testimoni, che ai militari hanno fornito utili informazioni: secondo alcune indiscrezioni gli inquirenti sarebbero già a buon punto per individuare il killer.

