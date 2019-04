Emanuela, morta a 42 anni soffocata da un osso di pollo: sui social l'addio commovente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emanuela Iezzi, 42enne i, ha perso una vita dopo che un. La donna che lavorava presso l'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti era a pranzo con la sua famiglia quando è successo il drammatico incidente.Per Emanuela, residente in un paese vicino alla città del Centro Italia, Poggio San Lorenzo, non c'è stato nulla da fare. L'infermiera è stata raggiunta da un'eliambulanza, dopo che i familiari hanno lanciato l'allarme, ma nonostante l'immediatezza dei soccorsi è deceduta. Da tempo soffriva di una malattia degenerativa, che le aveva portato problemi nella deglutizione.Molti sono stati i messaggi di cordoglio per Emanuela su Facebook. In rete i suoi amici si sono detti sconvolti per la terribile perdita. I suoi contatti sui social l'hanno ricordata come una persona speciale, gentile e disponibile, e tanti si sono stretti intorno al dolore della famiglia sconvolta da una morte tanto improvvisa e prematura.