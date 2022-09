Elezioni 25 settembre, sconti del 30% per i passeggeri di Itabus per agevolare gli spostamenti

Il prossimo 25 settembre l'Italia è chiamata al voto e Itabus, azienda di trasporti a lunga percorrenza, ha lanciato l'iniziativa con l'hashtag #VotaConItabus, che permette di recarsi ai seggi per votare votare prendendo un bus ad un prezzo conveniente. Acquistando un biglietto entro il 19 settembre, infatti, si avrà uno sconto del 30% su tutti i viaggi di andata e ritorno, proprio per agevolare lo spostamento degli italiani, su e giù per la penisola.

Treni gratis fino alla fine dell'anno per i pendolari: rivoluzione trasporti, ecco dove

Viaggi scontati per votare

Il ticket sarà valido nel periodo compreso tra 20 e 28 settembre, nei giorni in cui tanti italiani dovranno spostarsi per recarsi a votare nel loro comune di residenza, ma magari potranno usare lo sconto di Itabus anche per viaggiare a prezzi scontati per trascorrere un weekend fuori o per una trasferta di lavoro. La promozione, infatti, è valida per tutte le tratte operate dall'azienda privata e possono utilizzarla tutti i passeggeri, ai quali non sarà chiesta alcuna documentazione da esibire.

Bonus trasporti, boom di domande: chi può richiederlo e come

Tratta e servizi per tutta Italia

Itabus, che offre 110 servizi al giorno con 150 fermate lungo oltre 800 tratte in tutta Italia, presenta l’iniziativa #VotaConItabus per sostenere gli spostamenti di quasi 5 milioni di italiani; nel periodo elettorale, infatti, la domanda di traffico è particolarmente elevata, ma il costo del viaggio spesso può rappresentare un ostacolo per gli elettori fuori sede, che magari rinunciano ad esprimere il loro diritto al voto.

Ma lo sconto di Itabus si estenderà anche a tutti i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto per il periodo di sconti, i quali riceveranno un voucher pari al 30% del costo del proprio titolo di viaggio, che potranno utilizzare in seguito scegliendo un altro viaggio. I biglietti in promozione saranno acquistabili sul sito www.itabus.it, sull’app Itabus, tramite il servizio clienti Itabus e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA