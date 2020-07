Election day del 20-21 settembre fuori dalle scuole: la risoluzione della maggioranza. Il governo è impegnato «a individuare gli spazi più adatti ad accogliere le operazioni di celebrazione della tornata elettorale e referendaria dei prossimi 20-21 settembre, preferendo la scelta di non svolgere dette procedure all'interno degli edifici scolastici». Lo chiede la risoluzione della maggioranza presentata in Senato che autorizza la proroga dello stato di emergenza.



Il governo è impegnato «ad assicurare a settembre l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2020/2021, con la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche nel rispetto delle necessarie misure sanitarie dovute all'emergenza epidemiologica, nonché la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività universitarie in presenza». Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA