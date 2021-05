Follia sul web, il video scandalo su YouTube: il gioco di prestigio che fa “scomparire” l'ebreo

Da non credere ai propri occhi. Un video dal chiaro stampo antisemita caricato sul web: un gioco di prestigio, si fa per dire, che fa scomparire gli ebrei dentro a un forno. Ancora nel 2021 succedono queste cose inqualificabili e che in poche ore hanno ricevuto unanime sdegno. “Guardate che bel gioco di prestigio. Io mi domando come si possa postare un video del genere, impunemente“, denuncia su twitter Vittorio Pavoncello postando le immagini che lasciano senza parole.

Gioco di magia su un ebreo, si chiama il video choc presente su YouTube caricato proprio nella giornata odierna e che in poche ora ha superato le 10mila visualizzazioni. Durante il video ironie folli contro gli ebrei: il classico gioco delle carte finisce con l'apertura di un forno in cui la si trova carta ricercata definita proprio "l'ebreo" . “Andiamo ad aprire il forno e il 10 rosso di quadri (identificato come la carta dell'ebreo, ndr) è proprio qui", si spiega nel video.

Un video choc che ha subito riscosso unanime sdegno tra politici e giornalisti, tra cui l'esponente del Pd Emanuele Fiano e il giornalista tv David Parenzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA