GENOVA - Un operaio è morto e uno è gravissimo in seguito ad un incidente sul lavoro accaduto intorno alle 16 in un cantiere navale della Spezia. Lo hanno comunicato i carabinieri che sono sul posto assieme agli ispettori dell'Asl5 e i vigili del fuoco.



Secondo quanto riferito dai carabinieri che si trovano sul posto, i due sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra metallica. È in corso il sopralluogo. Il cantiere si trova nella zona a est della città della Spezia. I carabinieri della Spezia hanno precisato che il secondo operaio coinvolto nell'incidente è gravissimo ma ancora in vita.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20