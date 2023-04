Mamma trovata agonizzante dai figli, parla il vicino: «Il marito era in casa con loro, l'ho vista morire»

Storie Italiane affronta il caso di Rkia, la donna marocchina morta in casa sua, nel Polesine, in provincia di Rovigo, davanti ai suoi due bambini. Nel corso del programma di Eleonora Daniele, l'inviato Alessandro Politi, mostra due interviste in esclusiva effettuate al marito della donna e al vicino di casa della famiglia, l'uomo che avrebbe anche affittato loro l'appartamento.

Le parole del marito

Il marito si è mostrato molto calmo nel raccontare la sua versione dei fatti. Ha spiegato che la moglie sarebbe svenuta a causa di un malore dovuto al fatto che stava digiunando da qualche tempo, nel cadere, poi, avrebbe battuto la testa contro i fornelli e sarebbe morta: «Io non ci capisco nulla», ha aggiunto, «Sto aspettando l'esame del medico. Io e mia moglie non avevamo nessun problema, lei stava a casa con i bambini e io andavo a lavorare». Quando Politi gli fa notare che sembra essere molto calmo lui spiega di non poter fare nulla e alla domanda sui bambini conclude: «Loro stanno bene, sono tranquilli, stanno con il loro papà. Io la mattina continuo ad andare a lavorare e aspetto».

La versione del vicino di casa

Il vicino di casa fornisce una versione dei fatti che ha delle piccole incongruenze con quanto raccontato dal marito. L'uomo, in una precedente intervista ai giornali locali aveva detto di essere fuori casa a sistemare delle buche quando la moglie e morta, ma il vicino conferma che invece erano tutti in casa, figli e marito. Il padrone di casa della famiglia racconta di aver dato ai bambini poco prima del fatto una bottiglia di passata di pomodoro, poi ha sentito le grida. I piccoli avrebbero invocato la nonna e la mamma, quindi presumibilmente Rkia poteva essere al telefono con sua madre, in videochiamata dal Marocco, e la donna potrebbe essere una testimone. «Sentivo che dicevano che era morta, sono sceso e ho trovato la poverina a terra, ma senza nessun segno, ho sentito che rantolava, stava morendo. Poi è arrivata la polizia».

