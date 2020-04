«Ventilatori? Non so cosa siano». Domenico Pallaria, commissario in Calabria per l'emergenza coronavirus, si dimette

Ho rimesso il mio incarico di responsabile ad interim della Protezione civile nelle mani della presidente Santelli

Domenico Pallaria a un'emittente calabrese: "Rimetto le mie dimissioni da Capo della Protezione Civile calabrese nelle mani della pres. Santelli, ma tengo a dire che le mie parole sono state strumentalizzate". Aveva detto a #Report di non sapere cos'è un ventilatore polmonare. pic.twitter.com/ek54hb4IM8 — Report (@reportrai3) March 31, 2020

Colgo l'occasione per ringraziare gli uomini e le donne della Protezione Civile, che con abnegazione e professionalità stanno lavorando da giorni, sempre all'altezza delle sfide che sono stati chiamati ad affrontare. Sono anzitutto loro il patrimonio di forza su cui la Calabria può contare, anche in questo difficile momento

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 15:32

