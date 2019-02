Disperata per amore, si toglie la vita davanti alla porta di casa del suo ex

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MAROTTA – Non accettava la fine della relazione e ha deciso di farla finita togliendosi la vita davanti alla porta di casa dell’ex. Dramma della disperazione questa mattina a Marotta, nelle Marche, in provincia di Pesaro-Urbino, dove una donna di 50 anni, vedova e residente in un comune dell’entroterra pesarese, si è tolta la vita impiccandosi con una fune nell’androne delle scale esterne di una palazzina. L’allarme è scattato ieri mattina alle 06,30, purtroppo l’intervento repentino del 118 è risultato vano.