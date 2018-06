Francesco Iennaco, il fattorino di Just Eat che ha perso una gamba nell'incidente: «È colpa delle buche»

«Li ho voluti incontrare perché iniziamo un percorso che passa attraverso un modello di lavoro meno precario, più dignitoso e che abbia salario orario minimo». Così il neoministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in una pausa dell'incontro con i riders. «È un primo piccolo passo ma vogliamo dare un segnale a chi ha un lavoro e chiede un pò di dignità. Lo possiamo fare con le leggi, con una paga minima oraria e soprattutto favorendo un confronto tra i grandi gruppi internazionali e i ragazzi che chiedono i diritti minimi e non chiedono la luna».

ROMA - "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto".Così il neoministro del Lavoro, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti e sottolineando la necessità di dare loro diritti come "l'assicurazione ed una paga minima dignitosa".