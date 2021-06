Denise Pipitone, spuntano nuove intercettazioni dell'ex di Jessica Pulizzi: «La bambina dov’è? Cosa le hai fatto?»

Spuntano nuove intercettazioni che mostrano ancora una volta quanto di irrisolto ci sia nella storia di Denise Pipitone. A Mattino Cinque sono state mostrate delle intercettazioni tra Jessica Pulizzi e il suo ex fidanzato Gaspare Ghaleb: «La bambina dov’è? Cosa le hai fatto?», avrebbe chiesto il ragazzo alla sorellastra della bimba scomparsa da Mazara del Vallo.

«Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria», ha spiegato il maresciallo Francesco Lombardo che rivela nuovi dettagli della storia. Smentisce il fatto che le indagini siano state portate avanti in modo rafforzato: «Qualcosa è rimasto insoluto, ma grazie a questo lavoro approfondito siamo riusciti a estrapolare queste informazioni da quelli che erano semplici sussurri. La nostra idea è che Jessica possa aver chiamato Gaspare per ricevere aiuto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 15:17

