Dengue, donna di 50 anni muore per aver contratto il virus

Una donna di 50 anni residente a Fucecchio, Firenze, è deceduta a causa della febbre Dengue contratta durante un viaggio in Thailandia. Dopo il ritorno, i sintomi si sono aggravati rapidamente, portando al ricovero in terapia intensiva presso l'ospedale di Careggi a Firenze, dove è avvenuto il decesso. La donna, già affetta da gravi patologie, aveva anche lavorato in una conceria a San Miniato, Pisa, prima del ricovero.

Per precauzione, è stata emessa un'ordinanza urgente per una disinfestazione straordinaria nelle zone circostanti la residenza e il luogo di lavoro, in collaborazione con i sindaci di Fucecchio e San Miniato, per motivi di sanità pubblica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA