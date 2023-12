Decapita la pecora del presepe e si porta a casa la testa: vandalo denunciato

di E.B.

Presepe di Natale ancora una volta preso di mira dai vandali a Trieste. Nello specifico, alcuni giorni fa, era stata decapitata una delle pecorelle a cui mancava la testa che ignoti avevano portato via. La Polizia locale aveva dunque iniziato l’attività d’indagine al fine di identificare il responsabile, acquisendo le immagini di videosorveglianza delle vicinanze del Presepe che hanno permesso agli operatori di focalizzare l’attenzione su un gruppetto di giovani che si erano avvicinati al luogo nella notte del furto. Uno di essi è stato inoltre immortalato nel momento stesso in cui, scavalcata la recinzione e aggirandosi tra le statuine, danneggiava quella della pecora portandosi via la testa.



Ricostruito il percorso intrapreso dal giovane, grazie alle telecamere, gli investigatori hanno circoscritto il luogo della sua probabile dimora, intercettandolo: dopo la sua completa identificazione, il ragazzo di 23 anni, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato a piede libero per furto e danneggiamento aggravati. Successivamente ha consegnato spontaneamente la testa della pecorella che teneva in casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA