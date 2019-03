Alpinisti morti sul Nanga Parbat. Lo straziante messaggio della fidanzata di Ballard: «Sarai sempre la mia roccia più bella»

Le due sagome avvistate con un telescopio dall'alpinista basco Alex Txikon sono i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi dal 24 febbraio.



Intanto Stefania Pederiva, la fidanzata di Ballard, scrive sui social il suo addio a Tom: "La montagna prende, la montagna dà... Ringrazio l'universo per avermi regalato una persona così speciale, non restano che i magnifici ricordi dei tempi trascorsi insieme che sono i più belli della mia vita. Ti ritroverò nella natura, nei fiumi negli alberi nelle montagne, tu sarai sempre la mia roccia più bella". Racconta così il suo dolore: "Una barriera avevo innalzato per accettare i pericoli ai quali eri costantemente esposto, tutto in frantumi è ormai andato e il mio cuore è completamente annegato, non ci sono o saranno mai parole adatte a descrivere il vuoto che hai lasciato. Un dolore straziante e una forte rabbia per non aver ascoltato le mie costanti parole che ti dicevano che su quella montagna non dovevi andare, i tuoi sogni non erano lì, per questo madre natura non ti ha più protetto".