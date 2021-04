Cuneo, muore a 32 anni schiacciato dall'albero che stava tagliando

Tragedia a Venasca, nel cuneese dove ieri pomeriggio un boscaiolo è stato schiacciato da un albero mentre stava tagliando legna. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino piemontese, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constare il decesso. In seguito la salma è stata affidata ai tecnici del soccorso alpino hanno proceduto con il trasporto a valle.

Ad accorgersi dell'incidente è stato proprio lo zio che lo aveva raggiunto per portargli del caffè. Avrebbe trovato ancora la sega in funzione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 07:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA