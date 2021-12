Covid Veneto, il bollettino di oggi, sabato 25 dicembre 2021. I positivi crescono anche a Natale: 5.402 nuovi contagi e 24 vittime. Tre province sopra i mille casi al giorno

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , sabato 25 dicembre. Non è un Natale allegro quello del 2021 dal punto di vista dei numeri del contagio da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti 5.402 nuovi positivi nelle province della nostra regione, e in tre casi si è superata la soglia dei mille: a Treviso, Padova e Verona. Terribile anche il bilancio dei decessi: sempre nelle ultime 24 ore le vittime sono state 24. Il totale dei positivi da inizio pandemia supera la soglia dei 600mila : sono 605.341 le persone contagiate dal virus dal febbraio 2019.





Il totale dei decessi invece sale a 12.281. Sono in forte crescita i soggetti attualmente positivi nella regione, 69.386 (+ 2.388). Il totale dei tamponi molecolari eseguiti da inizio pandemia è di 8.163.557 (delta molecolari 26.882), il totale di quelli antigenici è di 13.030.515 (delta antigenici 111.233).

Contagi nelle province del Veneto

Come già anticipato in tre province i nuovi casi Covid superano le mille unità, si tratta di Treviso, con 1.060 nuovi positivi, Verona con 1.030 e Padova con 1.021. Appena sotto i mille Venezia, con 932, seguita da Vicenza, con 912. Il contagio sale ma con numeri assai ridotti a Rovigo, con 223 nuovi positivi e Belluno, con 123.

Ricoveri in ospedale in Veneto

Rispetto a ieri sono aumentate le dimissioni dei malati Covid dai reparti ordinari: i posti letto occupati sono oggi 1.188 (-25). È però peggiorata la situazione delle terapie intensive, con 174 ricoverati (+11).

Vaccini, calo delle somministrazioni

Nel giorno della vigilia di Natale si è registrato un fisiologico calo dei vaccini in Veneto, solo 28.886 le dosi somministrate, delle quali 1.782 'primè e 25.183 booster. Lo riferisce il report della Regione. Dall'inizio della campagna sono state 8.876.796 le dosi somministrate. Il 30,6% della popolazione ha già effettuato il richiamo aggiuntivo.

