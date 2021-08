Covid, Magrini (Aifa): «Il 70% di vaccinati a settembre è realtà. Col virus dovremo convivere: è probabile un richiamo ogni anno»

«Il 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato». Lo ha dichiarato Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, in un'intervista al Corriere della Sera. Il dg dell'Aifa alla domanda se la convivenza col virus renderà necessario fare l’anti-Covid ogni quanto tempo ha risposto così: «Verosimilmente ogni anno, ma sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi».

Secondo Magrini, però, «parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato - ha spiegato sempre nell'intervista al quotidiano milanese - non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive che e' stato dimostrato beneficiano di una terza dose per raggiungere una buona immunità. Le persone che non appartengono a queste categorie possono stare tranquille: le due dosi già ricevute garantiscono una eccellente protezione».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Agosto 2021, 09:15

