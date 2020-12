Covid, Rezza: «Vaccino obbligatorio per tutti gli operatori sanitari»

Vaccino per il Covid obbligatorio per i sanitari. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica ha sottolineato l'importanza di far divetare gli ospedali dei luoghi sicuri, per questo motivo la campagna di vacinazione partirà proprio dagli operatori sanitari.

Leggi anche > Covid, via libera al piano vaccini. Speranza: «Pronti a partire in anticipo». Primi vaccinati subito dopo Natale

Pare però che non tutti potrebbero aderire alla campagna di vaccinazione, ipotesi che potrebbe creare numerose falle nel sistema e sulla quale è intervenuto anche Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, in un'intervista ad Agorà su Rai 3, affermando che si sta analizzando la possibilità di rendere il vaccino obbligatorio proprio a chi lavora nel settore sanitario.

«Se gli operatori sanitari non faranno il vaccino, io sono per una forma di obbligo perché per gli operatori sanitari è obbligatorio moralmente e professionalmente proteggere se stessi per proteggere gli altri», ha affermato Riccirdi ricordando i dati della prima e della seconda ondata. L'esperto spiega che il tasso di mortalità è cresciuto in tutta Europa e ha ribadito l'importanza di un lockdown generale nel periodo natalizio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA