Covid, l'Ue: «L'Italia tra i paesi con zone rosso scuro». Come Portogallo e Spagna

L'Italia è tra i Paesi Ue con alcune zone che diventano “rosso scuro”, la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid. Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). «Dieci-venti Paesi Ue» presentano zone ad alto rischio che passano nella categoria 'rosso scurò: tra questi ci sono ampie zone del Portogallo e della Spagna e alcuni territori in Italia, Francia, Germania e Paesi scandinavi, ha detto.

La Commissione europea sta lavorando per istituire un registro di trasferimenti dei vaccini fuori dall'Ue, per capire se le case produttrici stiano consegnando i vaccini destinati ai Paesi dell'Unione altrove. Si apprende da fonti Ue. Bruxelles conta di mettere in campo il registro, chiamato schema di trasparenza, in una settimana circa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA