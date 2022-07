Quarta dose agli over 60, l’Italia parte subito. Vaccini aggiornati in autunno

di Enrico Chillè

Quarta dose subito per over 60 e fragili. Impossibile aspettare, visto che l’insolita ondata estiva causata da Omicron 5 sta facendo esplodere i contagi in tutta Europa e iniziando a mettere pressione sui reparti ospedalieri di tutta Italia. L’Agenzia europea (Ema) e quella italiana del farmaco (Aifa) hanno approvato la seconda dose booster di vaccino anti-Covid per tutte le persone di almeno 60 anni e per i fragili, indipendentemente dall’età. Subito dopo, è arrivata la circolare del ministero della Salute, anticipata ieri mattina da Roberto Speranza, sul via alla quarta dose per tutti gli over 60.

«Adegueremo subito le linee guida, guai a pensare che la battaglia contro il virus sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo mantenere attenzione e prudenza», ha spiegato il ministro. Tutte le Regioni si sono attivate: già dai prossimi giorni sarà possibile prenotare la seconda dose booster, con gli hub vaccinali che riapriranno i battenti. Stando alle indicazioni della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa, gli over 60 e i fragili che hanno avuto il Covid potranno rinunciare alla quarta dose, prevista quattro mesi dopo la terza e solo se non c’è stata un’infezione successiva alla dose booster.

«C’è una nuova ondata in tutta l’Unione europea, dobbiamo iniziare già oggi a proteggere le persone più a rischio. Ora è il momento di fare uno sforzo extra», ha spiegato Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Della stessa idea anche Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Ema: «Nella situazione attuale, è importante proteggere i vulnerabili in modo che possano passare in tranquillità l’estate e l’inizio dell’autunno». Mentre Emma Cooke, direttrice dell’Ema, ha annunciato: «Stiamo già esaminando i primi due vaccini aggiornati alla variante Omicron, che daranno una maggior protezione anche contro l’infezione e contro la malattia lieve. Stiamo lavorando per arrivare all’approvazione definitiva a settembre e per averli a disposizione il prossimo autunno».

