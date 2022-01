Covid, il bollettino di oggi mercoledì 5 gennaio 2022. Nuovi contagi e morti in Italia nelle ultime 24 ore. I dati ufficiali in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute.

I DATI DALLE REGIONI

Nuovo 'record' di contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto, con 16.871 casi in 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750, sfondando il 'tettò di 700 mila. Il bollettino regionale segnala anche 28 decessi, con il totale delle vittime a 12.473. Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono 136.723, 12.364 in più di ieri. Crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terpia intensiva (+2)

Ancora in aumento i positivi in Basilicata, dove oggi sono 943 rispetto agli 879 di ieri, secondo i dati del bollettino della task force regionale. Inoltre, sono 74 - rispetto ai 73 di ieri - i ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, tre dei quali curati in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 129. Ieri sono stati effettuati 7.507 vaccini, il numero più alto della campagna, ha sottolineato il presidente della Regione, Vito Bardi. Il bollettino spiega che «a ieri sono 446.988 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,8 per cento), 413.801 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,8 per cento) e 176.042 (31,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose».

