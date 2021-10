Covid, marito e moglie no-vax si ammalano del virus: gravissimi in ospedale

Sono in gravi condizioni i coniugi dell'Europa dell'est, no vax, positivi al Covid da una decina di giorni. Dopo aver passato i primi giorni in ospedale in stanze separate, ora sono ricoverati nella "box Covid" della terapia intensiva di Padova.

Si erano presentati in ospedale con problemi respiratori, ma, una volta accertato il contagio da coronavirus, sono stati subito ricoverati, finchè le loro condizioni non sono peggiorate tanto da dover essere attaccati ai respiratori.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Gazzettino, all'arrivo in ospedale i due hanno dichiarato di non essersi vaccinati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 19:30

