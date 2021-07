Covid, Figliuolo: «Vaccinato il 41% della popolazione, ora puntare su studenti e personale scolastico»

Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo fa il punto della situazione. Il commissario straordinario all'emergenza, a margine dell'open night in Liguria, ha elencato gli ultimi dati sui vaccini in Italia: «Oggi sono particolarmente contento perché ci stiamo avvicinando al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni, considerate che oltre il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o la dose unica».

«Sono numeri importanti che attestano - ha aggiunto il commissario Figliuolo - il grande lavoro fatto non solo dal punto di vista scientifico ma anche col cuore dalle Regioni, dalle Province autonome con la Protezione Civile e da tantissime associazioni coinvolte. Dobbiamo continuare l'ultimo sforzo con gli anziani, ma siamo ben posizionati». «Per quanta riguarda la Liguria, sugli over 80 sta andando benissimo. Dobbiamo intercettare gli over 50 e poi dare un occhio alla scuola», ha aggiunto.

«Ritengo che una volta messi in sicurezza gli over 50 si debba andare spediti anche suoi giovani dai 12 ai 19 anni in modo tale da riaprire le scuole senza limitazioni. Adesso dobbiamo intercettare bene gli over 60 e gli over 50, proprio alla luce delle varianti, ad esempio la variante Delta, la cosiddetta variante indiana, che è molto contagiosa». Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo a una trasmissione su Primocanale organizzata da Regione Liguria e Alisa in occasione dell'open night vaccinale. «I dati scientifici ci dicono che chi è vaccinato, soprattutto chi ha concluso il ciclo vaccinale, questa variante non comporta né ospedalizzazione né cose peggiori».

