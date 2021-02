Covid, che farà il governo Draghi? Niente lockdown, Italia divisa in fasce e coprifuoco fino ad aprile

Nella lotta al Covid nessuna rivoluzione in vista, almeno fino al prossimo 5 marzo, quando arriverà la scadenza del decreto attualmente in vigore contro i contagi da coronavirus. Dopo quella data, il nuovo premier Mario Draghi deciderà la linea da seguire: ma ciò che filtra da Palazzo Chigi, secondo quanto scrive oggi Il Messaggero, indica come la linea dovrebbe rimanere simile a quella dell'ex premier Giuseppe Conte, cioè rigore e massima cautela. Specie ora che le varianti inglesi, brasiliana e sudafricana fanno paura: la stessa ordinanza del ministro Speranza che ha chiuso gli impianti da sci è stata infatti concordata con lo stesso Draghi.

Spostamenti, coprifuoco e vaccini

L'Italia resterà divisa per colori: tra Regioni gialle, arancioni e rosse. Niente lockdown totale, come suggerito da Walter Ricciardi: continueranno ad esserci misure a livello nazionale e altre misure a livello locale, con 'zone rosse' circoscritte. Dopo il 5 marzo c'è da capire che fine farà il coprifuoco dalle 22 alle 5, che ci accompagna ormai da quasi quattro mesi: secondo Il Messaggero dovrebbe essere prorogato di un altro mese, così come il divieto di spostamento tra le Regioni.

Eventuali allentamenti futuri saranno strettamente legati alla diffusione del vaccino, specie in relazione all'emergenza delle già citate varianti: Draghi punterà molto proprio sulla campagna vaccinale, per cui il suo governo potrebbe pensare di utilizzare anche Esercito e Protezione civile, in strutture come caserme, palestre e hangar aeroportuali.

