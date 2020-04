Coronavirus, ancora 318 contagiati in Veneto, ma sempre più tamponi Altre 23 le vittime, terapie intensive sotto quota 200

Veneto,

18 aprile 2020 ore 7.

Covid-19, contagio e vittime oggi 18 aprile in Veneto

Le vittime di oggi

CLUSTER DEL VENETO

Padova

2102 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo)

OSPEDALI - IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO 17 APRILE ORE 8

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto delAncora contagi: +318 nelle ultime 24 ore e 23 vittime. In isolamento 12723 persone ovvero 776 meno di ieri. E i 23 deceduti fanno raggiungere un totale di 1059 vittime, 4.189 invece i negativizzati virologici. Da oggi i pazeinti in terapia sono 190 ovvero 6 in meno di quelli ricoverati per tutte le altre patologie.I decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati: 1 nell'Azienda Ospedaliera di Padova, 3 in quella di Verona, 4 a Belluno, 2 all'Ospedale di Oderzo e 1 a Treviso, 1 a Trecenta, 3 all'Ospedale di Cittadella e 1 Ospedale di Vicenza. Infine 7 nel Veronese fra Villafranca (4) e Negrar, Legnago, Peschiera e Marzana (una vittima in ogni struttura).Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230, 1253 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)8 contagiati attualmente positivi, 76 negativizzati virologici1497 contagiati attualmente positivi, 606 negativizzati virologici1125 contagiati attualmente positivi, 838 negativizzati virologici3006 contagiati attualmente positivi, 582 negativizzati virologici1585 contagiati attualmente positivi, 568 negativizzati virologici664 contagiati attualmente positivi, 122 negativizzati virologici217 contagiati attualmente positivi, 68 negativizzati virologici182 contagiati attualmente positivi, 71 negativizzati virologicicontagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici