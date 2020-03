Coronavirus, una speranza dal farmaco anti-artrite: «Tre pazienti hanno avuto miglioramenti importanti»

Buone notizie per quanto riguarda l'emergenzadal farmaco contro l'artrite che pare efficace contro la malattia. Paolo Ascierto, direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale, ha fatto il punto della situazione sull'uso all'ospedale Cotugno di Napoli del Tolicizumab, l'anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide.Da qualche giorno pare infatti che il Tolicizumab sia parecchio efficace sulla polmonite indotta dal coronavirus, scoperta che sta dando una speranza in vista del futuro. «Da sabato abbiamo trattato 6 pazienti tutti intubati. Di questi,. Il primo paziente ha evidenziato segni di miglioramenti alla TAC di controllo effettuata ieri sera», ha detto Ascierto. Si ipotizza di