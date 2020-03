Coronavirus, 169 italiani rientrati da Malta. Sede Rai Puglia chiusa per un caso di contagio DIRETTA

coronavirus, i dati su morti e contagiati continuano a salire: d'altronde, come aveva detto il premier Giuseppe Conte, per iniziare a vedere i risultati degli ultimi provvedimenti ci sarà da aspettare almeno 10 giorni.



Con l'Italia al secondo giorno di 'isolamento' dopo le misure del dpcm di mercoledì sera per affrontare l'emergenza, i dati su morti e contagiati continuano a salire: d'altronde, come aveva detto il premier, per iniziare a vedere i risultati degli ultimi provvedimenti ci sarà da aspettare almeno 10 giorni.

Ore 10.55 Ligue 1 e 2 sospesi I campionati di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia sono sospesi «fino a nuovo ordine» dopo gli annunci ieri sera del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Lo hanno deciso i presidenti delle società questa mattina.

Ore 10.30 Rientrati 169 italiani da Malta È atterrato alle 10.10, all'aeroporto​ di Fiumicino, un volo dell'Air Malta, un Airbus A320, con 169 passeggeri, messo a disposizione dal Governo maltese, per rimpatriare gli italiani rimasti ancora bloccati sull'isola. I nostri connazionali, diversi dei quali studenti di Erasmus o lavoratori, sono sbarcati al Terminal 3 ed adesso si stanno organizzando per rientrare alle rispettive destinazione di origine, per lo più in treno. L'Ambasciata d'Italia aveva sollecitato i connazionali ancora sull'isola a registrarsi per il rimpatrio, avvertendo che poteva essere l'ultima occasione, dopo la sospensione dei trasporti, marittimi ed aerei, tra Malta e l'Italia.

Intanto borse europee in terreno positivo dopo il tonfo della seduta di ieri. Gli investitori fanno scattare le prese di profitto, mentre aumenta la volatilità in attesa di ulteriori sviluppi sulla diffusione del coronavirus e l'impatto sull'economia globale.Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1178. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle banche (+2%) e dalle utility (+2,3%). In rialzo Londra (+1,9%), Parigi (+1,4%), Francoforte (+1%) e Madrid (+3,4%).Da questa mattina le autorità slovene hanno bloccato lungo il confine con l'Italia l'accesso a tutti gli automezzi oltre 3,5 tonnellate che non abbiano targa slovena. Possono invece passare quelli con targa italiana soltanto se diretti in Slovenia e con merce deperibile, dunque non in transito.La sede Rai della Puglia è stata chiusa temporaneamente per sanificazione dopo che un giornalista della sede è risultato positivo al test per il coronavirus. Nel corso della notte è stata già compiuta pulizia straordinaria dei locali, ma Buongiorno Regione delle 7.30 non è andato in onda. La struttura si sta organizzando per trasmettere da remoto il Tg Puglia delle 14. Tutti i giornalisti e gli operatori della sede che hanno avuto contatti col collega positivo sono in quarantena.Anche le scuole e gli asili infantili di Berlino verranno chiusi dalla prossima settimana, ma progressivamente. Lo ha annunciato il sindaco Michael Mueller.Le scuole della Francia resteranno chiuse da lunedì e per «almeno quindici giorni», probabilmente fino alle vacanze di primavera: è quanto affermato dal ministro francese della Salute, Olivier Véran, ai microfoni di radio Europe 1. «Non chiudiamo le scuole a cuor leggero» e la durata sarà «più breve possibile», ma «vogliamo una massiccia frenata nazionale» dell'epidemia, ha detto Véran, spiegando che la scelta di chiudere asili, scuole e università - una ipotesi seccamente smentita appena qualche giorno fa dal ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer - è stata decisa dopo una riunione con gli esperti all'Eliseo. Ieri sera, nel solenne appello all'unità rivolto in tv, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato nuove misure per fronteggiare l'avanzata del coronavirus. Un discorso di ampio respiro, tra annunci immediati per rispondere all'emergenza sanitaria e obiettivi di più lungo termine, per l'affermarsi di nuove forme di solidarietà e un nuovo modello francese ed europeo in grado di rispondere alle sfide del 21/o secolo.