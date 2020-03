Coronavirus a Roma, Spallanzani: «99 positivi, 15 con supporto respiratorio. Terapia intensiva piena? È falso»

Coronavirus, il bollettino medico dello Spallanzani di Roma di oggi venerdì 13 marzo: «I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 99. Di questi 15 necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni», si legge nel bolettino. «I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 11».

«I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 305», afferma lo Spallanzani. «In giornata - si evidenzia nel bollettino - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici». «I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 21 a questa mattina».



La direzione Sanitaria dell'istituto ha voluto anche specificare che «la notizia sulla saturazione dei posti in terapia intensiva è destituita di ogni fondamento. Ad oggi abbiamo a disposizione 19 posti di terapia intensiva nel nostro istituto. In una logica di rete regionale, ancora più attiva in queste ore, eventuali trasferimenti avvengono a tutela della salute dei pazienti». «L'istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti, anche in una logica di rete regionale di cui il nostro istituto è Hub».

