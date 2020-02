scuole

Friuli Venezia Giulia

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Febbraio 2020, 15:41

aperte in. Dalla conferenza in diretta tra il governo e le Regioni è arrivata la notizia che da lunedì 2 marzo le scuole di ogni ordine e grado riapriranno in Friuli Venezia Giulia. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Alle 16 a Trieste saranno spiegate nei dettagli le ragioni che hanno portato il governo ad escludere il Fvg dai territori nei quali le scuole resteranno chiuse ancora per otto giorni.