Coronavirus, l'infettivologo Galli: «Siamo all'inizio, come a Wuhan un mese fa»

». Parola dell'infettivologo Massimo, primario dell'ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all'università Statale del capoluogo lombardo sul Coronavirus Parlando a SkyTg24 spiega la situazione attuale del Coronavirus : «Seguendo i dati dall'esterno, mi vien fatto di dire che purtroppo siamo solo all'inizio. E questo perché, dal punto di vista numerico, giovedì-venerdì scorso. La condizione è diversa per un motivo: a Wuhan la concentrazione di 11 mln di persone è in un'area molto più ristretta rispetto alla Lombardia, che ne ha 10 milioni molto più dispersi, ma con le sue aree metropolitane fitte».

Nicola Porro positivo al coronavirus: «Sta bene, solo lievi sintomi». Quarta Repubblica non andrà in onda

giovani in rianimazione, con problemi decisamente seri. Abbiamo dei trentenni e anche sotto i trentenni». Lo ha detto l'infettivologo Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di



E questo anche se la proporzione con i pazienti più anziani naturalmente non è confrontabile, ha specificato l'esperto. «Noi siamo in una condizione relativamente privilegiata. L'intero mio reparto - ha spiegato - è stato trasformato in un reparto di rianimazione e stiamo estendendo i letti necessari in altre parti dell'ospedale. Eravamo più preparati proprio perché istituzionalmente siamo formati per questo tipo di emergenza, ma questa - ha aggiunto - ha superato ogni scala». «Ci sono anche dei, con problemi decisamente seri. Abbiamo dei trentenni e anche sotto i trentenni». Lo ha detto l'infettivologo Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all'università Statale del capoluogo lombardo, parlando a SkyTg24.E questo anche se la proporzione con i pazienti più anziani naturalmente non è confrontabile, ha specificato l'esperto. «Noi siamo in una condizione relativamente privilegiata. L'intero mio reparto - ha spiegato - è stato trasformato in un reparto di rianimazione e stiamo estendendo i letti necessari in altre parti dell'ospedale. Eravamo più preparati proprio perché istituzionalmente siamo formati per questo tipo di emergenza, ma questa - ha aggiunto - ha superato ogni scala».

Questo ci dice «che la possibilità di diffusioneè reale, se non ti dai da fare per fermarla». «Da noi come a Wuhan - ha aggiunto Galli - l'infezione ha circolato sottotraccia per un periodo piuttosto lungo, 3-4 settimane nell'area del Lodigiano», ha aggiunto. «Abbiamo una serie di decessi che ti fanno pensare che il problema ci stia proprio premendo addosso in modo evidente».