Nicola Porro positivo al coronavirus: «Sta bene, solo lievi sintomi». Quarta Repubblica non andrà in onda

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 15:20

positivo al: l'emergenzavede oggi il primo caso di un volto televisivo colpito dal virus. Si tratta del giornalista Mediaset e conduttore della trasmissione, la cui puntata di questa settimana era in programma questa sera ma. Porro non è grave e sta bene, gli unici sintomi che ha - afferma il sito Tpi - sono di unLa conferma sulla positività di Nicola Porro è arrivata da, che ha annunciato di aver sospeso il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti della redazione di Quarta Repubblica a restare in isolamento domiciliare. Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, ilin attesa degli sviluppi della situazione.Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l'edizione speciale di Stasera Italia di Barbara Palombelli - che andrà in onda stasera in prima serata su Retequattro - per spiegare la sua situazione. Il giornalista è il primo volto tv ad essere contagiato, dopo i due casi di presidenti di regione, ovvero(Lazio) e(PIemonte) che nei giorni scorsi hanno detto di essere stati contagiati dal