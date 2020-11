Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 28 novembre 2020: 26.323 nuovi positivi e 686 morti. In calo terapie intensive e ricoveri

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 28 novembre. Sono 26.323 i nuovi casi di coronavirus e 686 i morti. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.564.532 mentre le vittime a 54.363. I guariti sono 24.214 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 720.861. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 1.415. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 789.308. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 28 novembre 2020: 2.070 nuovi positivi e 25 morti

I tamponi per il coronavirus eseguiti in Italia nelle ultime 24 ore sono 225.940, secondo i dati del ministero della Sanità. Il tasso di positività è quasi dell'11,7%, in calo dell'1,1% circa rispetto a ieri.

Il bollettino di oggi. Gli attualmente positivi sono 789.308, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano 787.893. I dimessi/guariti sono 24.214, per un totale di 720.861 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (4.615), il Veneto (3.498), la Campania (2.729), il Piemonte (2.157), il Lazio (2.070) e l'Emilia-Romagna (2.172)

In Toscana con 1.196 i positivi in più nelle ultime 24 ore su un totale complessivo, da inizio epidemia, che ieri ha superato i 100.000 casi e oggi ne conta complessivamente 101.640, l'incidenza dei contagiati rispetto ai 16.371 tamponi effettuati è del 7,3%. I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente e l'età media è di 49 anni circa. I guariti crescono del 5,1% e raggiungono quota 54.005, 53,1% dei casi totali. Gli attualmente positivi sono oggi 45.072, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.872, ancora in calo - 53 in meno rispetto a ieri -, di cui 279 in terapia intensiva, dove si registra un ricovero in più. Purtroppo si registrano 47 nuovi decessi: 21 uomini e 26 donne con un'età media di 80,8 anni.

Veneto. Curva dei contagi Covid in crescita costante in Veneto. Oggi i nuovi casi positivi sono 3.498 (ieri la crescita era stata di 3.418), per un totale dall'inizio dell'epidemia che raggiunge 140.972 infetti (compresi i decessi e i guariti). Lo riferisce il bollettino quotidiano della Regione. Il report segnala anche un'impennata dei morti, 83 in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 3.644. Anche la pressione sugli ospedali non deflette: in area medica sono ricoverati oggi 2.592 malati Covid (+16), e tornano a salire anche le terapie intensive, dove sono ricoverati 328 pazienti (+7). I soggetti attualmente positivi sono 78.572 (+ 1.684).

Campania. Sono 2.729 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore (di cui 2.461 asintomatici e 269 sintomatici) su 22.007 tamponi con una percentuale positivi-test del 12,40 per cento (ieri era del 13,1%). Secondo i dati dell'Unità di Crisi i deceduti sono 49 (34 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 2.279. Il report posti letto su base regionale indica in 186 i posti di terapia intensiva occupati e in 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (posti letto Covid e offerta privata), quelli idi degenza occupati sono 2.164.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 17:30

