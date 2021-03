Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 marzo: i dati alle 17. Toscana ancora oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Iss rileva come l'Rt abbia superato quota 1 per la prima volta dopo due mesi (attualmente è a 1,06) e diverse regioni passano in zona arancione o rossa, i contagi degli ultimi giorni vedono numeri drammaticamente in aumento: ieri sono stati quasi 23mila i nuovi positivi, con altri 339 morti.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi dati. La Toscana è ancora oltre i mille casi giornalieri: oggi i nuovi positivi sono 1.231, con 11 morti. In Veneto i nuovi casi sono invece 1.505 e 25 decessi, mentre in Puglia si contano oggi 1.418 casi e 19 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 15:55

