Coronavirus, oltre 96mila morti in Italia. Il bollettino di martedì 23 febbraio: 356 decessi e 13.314 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 23 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.314 su 303.850 tamponi (ieri erano stati 9.630 su 170.672 tamponi). 356 i morti (ieri erano stati 274). Con 12.898 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 387.948, 45 in più rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 992 unità.

Il tasso di positività è del 4,4% (ieri era stato del 5,6%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 96.348. Dei 356 morti di oggi 43 vengono dalla Lombardia, 38 dalla Campania, 33 dal Lazio, 32 dalla Puglia, 25 dall’Emilia Romagna, 22 dal Piemonte, 21 da Sicilia e Veneto e 20 dalla Toscana. La Regione più colpita è oggi la Lombardia (2.480 nuovi positivi), seguita da altre quattro regioni oltre i mille casi: si tratta di Emilia Romagna (1.588), Campania (1.436), Veneto (1.062) e Piemonte (1.023).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-martedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa. Tra ieri e oggi i nuovi positivi sono 22.944 (martedì scorso erano 17.737, due settimane fa 18.600), mentre i morti sono 630 (594 martedì scorso, 729 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 474.522, a fronte dei 453.297 di una settimana fa e dei 418.533 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 23 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.832.162, di cui 96.348 morti e 2.347.866 dimessi e guariti, 12.898 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 387.948, ieri erano 387.903, un lievissimo aumento di 45 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 303.850 (ieri erano stati 170.672). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 38.533.461, mentre il totale delle persone testate è di 19.085.722.

Del totale dei positivi sono 367.507 quelli in isolamento domiciliare (-123), 18.295 ricoverati in altri reparti (+140) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.146 (+28) di cui 408 in Lombardia (+17), 229 nel Lazio (-4), 196 in Emilia Romagna (+2), 164 in Puglia (+4), 159 in Toscana (+4), 145 in Piemonte (+4), 135 in Sicilia (-7), 132 in Campania (+7) e 105 in Veneto (+2). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 197 (+35 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (29), seguita da Puglia (26), Campania (22), Emilia Romagna (17), Toscana (16), Veneto (15), Lazio (14), Abruzzo e Piemonte (12).

Martedì 23 Febbraio 2021, 17:33

